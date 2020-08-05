曾經在六年前以每坪757萬買下忠孝東路四段店面、創下「店后」記錄的老牌鐘錶業金生儀，再加碼入手精華店面，旗下榮台投資公司今年5月再砸1.7億元，「轉租為買」向大陸建設買下博愛路「卓越時代」大樓約180坪店面，每坪約在百萬左右，業者表示，長期租客利用長租的「友情價」入手，買比租更划算。

擁有近百年歷史的鐘表老店金生儀，早年創始店即為博愛店門市，後來大陸工程投入重建，改建為「卓越時代」商辦大樓，金生儀陳家仍擁有三角窗百坪店面，其餘則是大陸建設持有，今年5月其家族投資公司榮台投資則是加碼買下旁邊原本承租的180坪店面，二間店面合計有約280坪。

金生儀對於精華區店面投資不手軟，過去其最有名的店面投資，就是2014年時，以5.67億元向大陸鐘錶零售集團亨得利買下忠孝東路四段店面，每坪756.萬元，迄今仍是歷年台北店面單價次高記錄，（單價最高的「店王」為同時間由瑞豐金向亨得利買下的隔壁店面，每坪778.5萬元）。金生儀目前的四間門市中，就有忠孝東路四段、博愛街二間精華商圈的門市，店面為全部自有資產。

台灣房屋趨勢研究中心執行長張旭嵐表示，觀察金生儀兩筆店面投資，六年前高價買下東區金店面，坪數僅75坪，單價卻高達每坪756.8萬；如今博愛路店面，單價僅約百萬左右，投資金額和單價都低很多，算是選對時機低點入手。

房仲業者認為，博愛路租金行情約在每坪3,000～5,000元，金生儀博愛店非屬自有的部分，推估月租金在40～50萬元左右，鐘錶精品業長年累積豐沛金流，由租轉買不是難事，金生儀利用近年店面行情回檔逢低進場「轉租為買」，單價僅約每坪百萬出頭，比起長年付租金更為划算，在起家厝加購店面資產，頗有擴大家業、永續經營的意味。

(工商 )