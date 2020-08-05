施易男、羅美玲主演音樂舞台劇《大寶神珠》，5日舉辦媒體餐敘，首度合作兩人將演出情侶、挑戰吊鋼絲，施易男詮釋落難王子，形容自己前期是「高富帥」，後期落難有如乞丐；羅美玲則要在120分鐘演出內挑戰公主、天女以及乞丐等三個角色，形容自己要收斂「媽樣」，認為自己是很不像公主的公主。

施易男透露，只要壓力大就會引發異位性皮膚炎，說到剛發病時奇癢難耐，一抓就會留疤，當時除了剪指甲、戴手套，還會「把手捆起來睡覺」，至今已能克制到在癢也不會去碰。回憶20年前曾在一部戲當男主角，製作人告訴他「續集如果沒有你，全部都不能拍」，施易男當時每天祈禱「龍捲風、颱風、下雨，就可以取消通告」，加上不知自己罹患異位性皮膚炎，過敏區域都在身體，「每天拜託過敏可以發到頸部以上」，沒想到戲殺青才延伸到臉。

他說，當時媽媽用茶葉幫他泡澡、自己也狂擦藥，卻沒注意要只能擦薄薄一層，「我當乳液擦，結果皮膚受損，全身快爛掉」，才導致病情嚴重，而後拍戲碰到古裝或需要黏貼膠帶，都需要挑抗過敏材質，否則一不小心就會再度紅腫。施易男坦言接舞台劇怕壓力大又引發，但他笑說「跟羅美玲排練相處過程很快樂，就靠她了！」

談到角色前後期的歷練波折，施易男認為從中體悟到「失去」的真諦，一路面對父親、寵物及母親離世，甚至還有最要好的大學同學，「他教會我學會看電影，寫影評，突如其然的意外，就走了。」坦言老天爺給他功課去體會。

羅美玲日前剛生完2胎，她感謝婆婆幫忙帶小孩，近期復出演舞台劇要挑戰吊鋼絲，笑說自己有川字腹肌，但還是希望再瘦一點，才能在空中平衡，近期天天上健身房運動。羅美玲坦言，生完第一胎為了要瘦身有點憂鬱，和教練討論後，生第二胎產後瘦身要按自己步調。現在常吃生菜、小黃瓜果腹，兒子也陪她一起吃蔬果，老公Terry在旁吃炸雞配啤酒，她笑說「女明星也是要有羞恥心，要克制，就算是泰雅族也不能總靠臉騙人」。

聊到與施易男的合作，羅美玲用「男孩」來形容他，讓她很多時刻不小心激發出母愛，該劇導演好氣沒好笑地說，「你們是演情侶不是母子，母愛的光輝可以收一點！」夢蓮花文藝基金會舞台劇《大寶神珠》購票請洽兩廳院售票系統，並於11月起在桃園、台南、台中與高雄等地巡迴演出。

(中時 )