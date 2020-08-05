貝魯特大爆炸

在中東有豐富經驗的中情局（CIA）前幹員貝爾（Robert Baer）說，周二的錄影顯示，倉庫內雖然可能有硝酸銨，但卻不是後來大爆炸的禍首。

據黎巴嫩國家通訊社（National News Agency）報導，初步報告將貝魯特港口附近的倉庫大爆炸歸咎於煙火引發。黎巴嫩總理狄亞布（Hassan Diab）後來說，引發事故的，是儲放在港口倉庫長達6年的2,750噸硝酸銨。他說，這些用來製作肥料和炸彈的易爆原料儲放時沒有採取任何安全措施，以致危及民眾安全。

然而，貝爾直指，倉庫內有軍火和推進劑。他懷疑，那應該是軍火庫，但不知屬於誰。「那顯然是軍事爆裂物，」他說，「不像是硝酸銨之類的肥料，我相當確定。」貝爾指出，只要看那橘色火球，就顯而易見，那是軍用爆裂物。他說，影片顯示，在大爆炸前出現白色粉末，而那很可能意味著現場有硝酸銨在燃燒。此外，他注意到，在大爆炸前有許多軍火爆炸。

不過，貝爾說，雖然他認為，大爆炸看來不像是單單由硝酸銨引起，但目前沒有證據顯示這是攻擊。「那幾乎看來像是意外，」他說，「那是無能，也可能是貪瀆，但問題在於，那是不是軍火，要給誰，還有它為何存放在那兒？」貝爾說，也許世人永遠也不會知道真相。「我在黎巴嫩工作多年，沒人會承認在港口放軍火的，這麼做很笨。」

(中時新聞網)