曾薏蘋／台北報導

民進黨屏東立委蘇震清涉嫌收賄遭收押，民進黨屏東政治局勢生變，傳出與蘇有競爭關係的同黨立委鍾佳濱挖角之前民眾黨推薦的屏東崁頂鄉長參選人廖國富；鍾佳濱今受訪並部否任表示，有跟廖說，未來還要從政，他個人或者他所屬的政黨，都歡迎像這樣的有志青年參加。

鍾佳濱說，廖是的學弟，這次地方的補選，他剛好經過路口，看到廖常常一個人在那邊站路口揮手，就去握握手。交談後，發現兩人有很多相似之處，有點惺惺相惜，於是就建議廖，若離鄉那麼久再回來，可以先到各地方去瞭解一下，若願意，他可以幫安排，如曹啟鴻前縣長退休後在家鄉有一個用光電的永續農業的光采濕地，建議去看一看。

他指出，他還跟廖說，若還想多了解屏東，他很樂意跟過去的一些地方的好朋友幫忙安排，不只崁頂鄉，各個地方都去走走看看，畢竟年輕人返鄉服務熱忱很重要，如果能夠更了解家鄉的需求，相信對未來發展有幫助。

被問到，是否提到，加入民進黨會更好？鍾佳濱不否認說，他是將心比心，年輕人尤其是一出來就參與選舉，承受很大的壓力。廖也說了，因為地方鄉親、長輩對他這次以民眾黨

參選，有不一樣的聲音。

鍾也轉述廖的回應說，因為剛剛選完他很累，忙著要去謝票

；兩人約定卸完票後再來聊一聊。

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(中時 )