台南市衛生局長陳怡被控與鄭姓女秘書偷情，台南市議員謝龍介5日接獲鄭女曾姓前夫的陳情書，對方指陳怡、鄭女的律師，以孩子的探視權威脅要求他撤回民事侵害配偶權之訴，讓他忍無可忍請求謝龍介主持公道。謝龍介認為，未來的防疫工作很繁重，市長黃偉哲應有較高的道德標準處理此事，否則不僅對市民不公平，陳怡恐怕也無法面對議會的質詢。

謝龍介表示，曾男在陳情書中具體請求，指陳怡利用職務之便，染指自己的機要祕書，為一己之私慾，不惜破壞他的家庭，讓他妻離子散，一直走不出傷痛，導致憂鬱症，在身心科就醫治療。

曾某還認為，陳怡已經毫無道德操守可言，這種人還適任公職嗎？還能位居衛生局長嗎？他請求謝龍介幫忙「主持公道」，要求陳怡下台並對他負責。

謝龍介強調，新冠肺炎疫情有死灰復燃的跡象，加上登革熱蠢蠢欲動，衛生局長的工作將十分繁重。如今暴發此事後，陳怡勢將無法全力投入工作，恐怕會影響防疫成效，對市民不公平。尤其，月底即將召開臨時會，屆時陳又怡該如何面對議員質詢此事？請黃市長以嚴格的道德標準處理此事。

(中時 )