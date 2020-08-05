民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟與陳超明3人，因涉貪昨晚被關押入台北看守所，分別入住忠三舍、孝三舍；據了解，3立委在所內第一夜情緒穩定，今早第一餐菜單為「牛蒡絲、筍絲肉絲粥」，午餐則吃「沙茶肉絲炒飯、炸香腸、紫菜蛋花湯」，由於7人都不願公開資料，目前僅知蘇震清新收編號為「2976」、廖國棟為「2977」。

據了解，3名立委分別入住不同舍房，每房約2至3名收容人，由於立委涉貪案情節重大，所方特別安排涉案單純的室友同住，有可能是一般詐欺犯、或是一般毒品慣犯，盡量避開幫派份子或涉及貪瀆案的嫌犯。

3人都在今日上午6時50分起床點名，早餐吃「牛蒡絲、筍絲肉絲粥」，除上午放風、午休時間外，其餘時間皆只在舍房內與室友互動。

據了解，由於3名立委與另外4名涉案人都不願公開資料，目前僅知蘇震清新收編號為「2976」、廖國棟為「2977」。

另外，今日上午疑似有2名李恆隆親友來送餐，但面對媒體詢問，2人不願證實但也沒否認，僅回「你們可以這麼沒禮貌嗎？」，隨後便快步離去。

(中時 )