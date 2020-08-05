自從日本女學生、泰國移工、比利時工程師相繼感染確診後，國內對於邊境普篩的呼聲就越來越高，但中央流行疫情指揮中心至今仍不願妥協，指揮官陳時中今在記者會中解釋，主要是考量居家檢疫者若感染在十四天過後傳染力已不大，因此暫不考慮實施入境普篩。

陳時中表示，近期國內針對入境普篩的意見很多，有人認為要入境時搭配篩檢及居家檢疫，也有人要用入境篩檢來取代檢疫，亦有在居家檢疫結束前實施篩檢等意見，自己曾對居家檢疫結束前進行篩檢這項建議有點心動，但最後經專家會議的評估後認為不可行，因此作罷。

陳時中解釋，從菲律賓普篩的經驗來看，還是會出現漏篩者，因此若用篩檢來取代檢疫可說是萬萬不可行，至於入境採檢搭配居家檢疫，可能會造成民眾心理上的鬆懈，延伸出不服從居家檢疫規範的亂象，因此不敢冒險嘗試。

至於本報不斷呼籲的居家檢疫結束前再進行一次普篩，陳時中則坦言有點心動，並一度交由專家會議進行研擬試辦，但最後專家們認為，若真有感染者，在經十四天隔離後應已無太大傳染力，無論是理論上或實務上的操作已無太大必要，因此作罷。

(中時 )