台南市新營區郭建麟、郭黃素珠夫婦年過8旬，25年前退休後長期在社會局、文化中心、區公所、及新營醫院等處擔任志工，3年前與院方人員閒聊，得知醫院要汰換車輛但預算不足，2人起心動念，開始積攢生活費，3年來存了80多萬元，添購救護車捐給衛福部新營醫院，義行可風。

86歲的郭建霖是新營高中退休職員，84歲的郭黃素珠早期經營路邊攤，現烤的手工蛋捲在當時頗有名氣，夫婦倆樂善好施，關懷社會弱勢民眾，定期捐款外也會捐贈白米、奶粉、尿布等物資給社福單位、醫院、公所及弱勢家庭，37年未曾中斷。

夫婦倆在孩子都長大、事業有成後，相約一起當志工，一做就是25年，2人也獲獎無數，郭建麟得過「全國好人好事代表」、內政部及台南縣「志願服務金牌獎」、「松柏獎」、台灣省「模範志願服務家庭楷模」；郭黃素珠則有「志願服務三等獎章」、「衛福部志願服務獎勵金質徽章」、「內政部志願服務績優金牌獎」、「台南市志願服務獎勵金質獎」、第19屆十大「艾馨獎」、94年「全國好人好事代表」八德獎等榮譽。

郭建霖、郭黃素珠夫婦說，3年前與醫院員工閒聊，講到因經費問題無法汰換不堪使用的救護車，2人返家討論後發願捐車，節省開銷、存下兒女孝心等，用了3年時間，在今年父親節前完成捐助價護車的心願，2人說錢財是身外之物，夠用就好，且助人為樂，若身體狀況允許，志工生涯會一直持續下去。

新營醫院院長王裕煒5日也頒贈感謝牌給郭建麟夫婦，他說夫婦倆長期擔任醫院志工服務病人及家屬，又拿出辛苦積蓄充實醫療資源，義行令人感佩，是志願服務家庭最佳楷模。

(中時 )