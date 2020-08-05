6名前、現任立委涉嫌貪汙引發國人高度關注，曾被稱「司法鐵金剛」的前立委、國民黨中常委高思博認為，立委犯案模式存在固定的操作模式，有待相關單位落實陽光法案的防貪防弊作為，才能找回清廉的政治風氣。他也直指時力黨主席徐永明辯稱款項是政治獻金、用於發放薪水，其實是不高明的辯詞，因為貪汙罪嫌成立的要件未必違背職務，符合用權力換得金錢，即使行善救人也依法不容。

高思博在本週的「阿博講道理」臉書直播中說，這次涉貪的立委涵蓋藍綠黃和無黨，遍及朝野政黨，已不是政黨屬性問題，而是普遍的「以權換利」的政壇陋習所致，甚至堪稱是陳水扁總統時代喧騰一時的SOGO百貨經營權爭奪風波延長賽，危害政治的清明非常劇烈，國人必須嚴肅面對。

他指出，SOGO造成阿扁夫婦捲入官司纏訟，綠營刻意廢除特偵組，營造穩固執政的基礎，凸顯這次僅由台北地檢發動偵辦立委貪汙的特殊性，尤其涉案人之一立委蘇震清的叔叔蘇嘉全為前任立法院長，若蘇嘉全仍在任，檢調人員搜索、逮捕立委的任務幾乎不可能達成，可說是收網的時機選得恰到好處。

因此，蘇震清成為全案焦點人物，從就任立委之初的財產申報金額自2015年至今，竟暴增近7千萬元；這次涉嫌收賄2千萬元，高於其他涉案立委的2百萬元甚多，高思博認為「以權換利」的痕跡非常明顯，值得檢調單位深入追查真相。

此案另外一個觀察焦點，高思博直指羈押過程的司法攻防集中於爭辯賄款用途，經典辯詞大都是：借貸，其實追查歸還時間點、是否支付利息，即可辨明真偽，尤其徐永明辯稱是政治獻金、用於發放薪水，則是不高明的辯詞，因為貪汙罪嫌成立的要件未必違背職務，符合用權力換得金錢，即使行善救人也依法不容；而政治獻金之說，目前並非選舉期間，謊言不攻自破。

難道政府沒有防範立委涉貪的預警作為嗎？高思博強調，這次各涉案的立委助理都「勇敢」扛起司法責任，促使立委得以置身事外，其實政府早已制定財產來源不明罪的法條，各相關的陽光法案也都具備，但執行卻不明確，讓有心者伺機牟利令人遺憾，再加上特偵組遭廢除，更是少了一股制衡監督的力量，此時正是落實執法與考慮重啟特偵組的時刻。

(中時 )