民進黨高雄市長候選人陳其邁5日在黨籍立委邱議瑩陪同下，一大早7時20分於大樹、大社及燕巢區站路口、車隊掃街，沿途許多市民紛紛以按喇叭、高喊凍蒜等方式加油打氣，場面熱絡。

陳其邁指出，距離投票僅剩下10天，一定會抓緊每一分一秒與每一次機會，向市民爭取肯定及支持。

站路口時，有民眾特地騎機車前來，展示自己製作的看板，上頭寫著「2020年8月15日，是邁邁要讓高雄重新開始起點」、「故鄉等你很久了，謝謝你終於回來了」，陳其邁也與該位民眾擁抱、合影，相互打氣。

針對維基百科資料遭惡意變造一事，陳其邁回應，經比照時間序，發現資料遭更改後，立刻有特定粉專引用、攻擊，比較蹊蹺；選舉剩下最後10天，應該在政見上互相提出不同看法，讓民眾決定誰能擔任高雄市長；不樂意見到這種網路上的加工、抹黑。

另針對8月9日桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅前來站台加油，陳其邁指出，選前最後黃金周，除這兩人之外，副總統賴清德、基隆市長林右昌、嘉義縣長翁章梁也都會來，有些是學運時候的夥伴、有些是過去在立法院的同事，或是同為醫界出身及防疫國家隊的同仁，所以來為自己加油。

(中時 )