陳政安（中）在全中運賽前受傷，在聯新運動醫學中心治療及復健，靠堅強意志力仍勇奪佳績。（呂筱蟬攝）

畢業於東興國中的陳政安，參加今年全國中等學校運動會勇奪3面金牌，賽前2個月他發現椎弓斷裂受傷，一度想放棄參加比賽，在聯新運動醫學中心醫師林頌凱治療及鼓勵下，短短2個月時間重回賽場，甚至在400公尺項目打破高懸10年的大會紀錄，成為父親節前夕送給父母最好的禮物。

陳政安參加全中運200公尺、400公尺及1600公尺大隊接力皆獲金牌，其中400公尺以48秒42打破大會紀錄。回想今年3月發現腰椎椎弓斷裂，曾一度自暴自棄對比賽不抱希望，林頌凱鼓勵他別放棄最愛的運動，提出PRP自體血小板增生療法，搭配復健與體能課程，教練也積極調整訓練內容，加上本身也有堅強意志力，不負眾望拿下好成績。

陳政安說，跑步動作和細節都會先在腦海反覆想像，正式上場時放鬆跑，這是屬於他自己的跑感，也常上網看國際比賽影片，國際選手陳穩冷靜有大將之風，比賽時的鬥志都看得見，牙買加短跑好手尤森波爾特、台灣國手楊俊瀚都是他的學習榜樣。

1600公尺接力陳政安擔任最後一棒，他接棒後從原本的第6名一路追上，最後還領先其他選手一大段距離抵達終點，贏得滿堂喝采。他5日在父母與教練陪同下，前往醫院感謝林頌凱與聯新運動醫學中心團隊，並表示往後還要繼續朝國手目標前進。

(中時 )