興櫃晶片散熱模組供應商艾姆勒車電（2241）擬於26日掛牌，上市前現金增資公開承銷股數八成採競價拍賣，底價定為42.02元，另外兩成採公開申購，以最低承銷價格1.19倍為上限，承銷價暫定50元。

艾姆勒董事長林啟聖表示，艾姆勒是業界唯一同時具備粉末冶金技術（MIM）及鍛造等多元成形量產能力的廠商，公司深耕IGBT、ADAS、高階雲端伺服器等晶片散熱模組多年，不但通過國際知名客戶認證，目前在手專案也有10多個案子，將挹注未來營運成長動能。

本波競價拍賣將從6日～10日止，艾姆勒最終敲定底價為每股42.02元，最低每標單位為2仟股，並依投標價格高者優先得標；另公開申購將於14日開始，如得標總數量達該次競價拍賣數量，公開申購價將以各得標單單價及其數量加權平均訂定，並以最低承銷價格1.19倍為上限，目前暫定每股50元。

艾姆勒專注於金屬射出成型、鍛造及沖壓等多元成型技術，提供結構複雜且散熱效率高之客製化產品，並參與客戶早期新產品開發設計，取得國際汽車零組件第一級供應商及晶片設計製造商之信賴及量產認證。

近年在溫室氣體減排與節能環保趨勢確立後，電動車產業被推上風口浪間，隨全球陸續解封後，各國政府將電動車產業視為振興經濟的火車頭。根據INSIDEEVs統計顯示，2019年全球電動車銷售量達220萬輛，產業預估2040年銷售量將增長到5,600萬輛，市場規模以年複合成長率15～16％成長，同時電動車市場銷售占比也可望正式超越燃油車，成為全球汽車市場主流產品。

艾姆勒上半年營收為4.03億元，較去年同期成長15.78％，每股盈餘達0.28元，均價4日以67.56元作收。

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