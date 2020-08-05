父親節將至，yes123求職網今（5）公布最新調查指出，職場爸爸已平均4年沒有加薪，該數字不僅高於去年調查的3.6年，更創下近七年新高，其中更有近一成（9.6%）職場爸爸透露，已十年以上未調薪；與此同時，職場爸爸平均每日工時10小時，平均每周加班2.6天，其中甚至有逾二成的人每周加班5天以上，幾乎天天無法準時下班，過勞指數偏高。

yes123調查並指出，高達四成六的職場爸爸認為自己一年當中，沒有一天真正可以休息，請職場爸爸自評目前的「生活疲勞指數」，平均為76.8分。以行業別交叉分析，疲勞指數前五名依序是「餐飲住宿與休閒旅遊」(82.7分)、「科技資訊業」(81.4分)、「金融保險與會計統計」(79.6分)、「醫護與生技」(78.5分)、「大眾傳播與公關廣告」(77.3分)。

此外，yes123調查也指出，高達八成的職場爸爸擔心中年失業的問題，該比例不僅高於去年的77.4％，也創下2014年調查以來新高。擔心失業的原因，在可複選狀況下依序為：「缺乏專業技能」(66.5%)、「因年紀造成的職場歧視」(61.7%)、「擔心公司裁員、倒閉、遭併購」(51.2%)，以及「升遷卡關」(44.7%)、「擔心公司實施無薪假、減薪」(36.5%)。

針對失業危機的因應方式，在可複選狀況下依序是：「考慮去學第二專長」(72.1%)、「考慮離職找新工作」(52.1%)、「考慮考取專業證照」(42.1%)，以及「考慮離職去創業」(39.5%)、「想辦法提高工作效率」(37.8%)。

觀察此次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌指出，職場爸爸擔心工作壓力、工作時間導致家庭及事業失衡，甚至影響親子關係，若不幸遇上長期「凍薪」，還要想辦法應付生活開銷、房貸、車貸，加上可能要照顧長輩、負擔孝親費等，經濟壓力更大。

楊宗斌建議，不論透過政府或企業力量，從照顧「員工全家人」的角度出發，打造對職場爸爸更友善的工作環境，協助他們投入在職進修、學習第二專長，減少中高齡失業的焦慮感，還有像是落實生養育補貼政策、甚至提供「購屋安家」的協助等，長遠來看可望提升未來勞動力與國家競爭力。

上述「職場爸爸疲勞指數調查」由yes123求職網於2020年7月8日到7月23日，以網路問卷進行抽樣，調查「有小孩且有工作的」男性會員，有效問卷共1,190份。

(工商 )