印尼第二季經濟陷入萎縮，為逾20年來首見，為了防止新冠肺炎疫情擴散所做的努力，使這個東南亞最大經濟體的消費者需求與企業活動受到重創。

印尼中央統計局周三公布，第二季國內生產毛額（GDP）較去年同期萎縮5.32%，扭轉第一季的年增2.97%，並較經濟學家預估的年減4.61%更為疲弱，同時也是1999年以來第一次萎縮。

與第一季相比，印尼第二季GDP下滑4.19%。

數據顯示新冠肺炎疫情造成的廣泛影響，家庭收緊開支、企業推遲投資，出口亦因全球需求減弱與商品價格下滑而受創。

(時報資訊)