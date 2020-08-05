外媒援引知情人士透露，全球遊戲業一哥騰訊正在推動遊戲直播平台鬥魚與虎牙的合併，可能最快在2020年底、2021年初成事。截至5日下午2時42分，在港股上市的騰訊股價上漲1.27％至557港元。

香港經濟日報報導援引外電消息，知情人士指出，騰訊擁有虎牙37％與鬥魚38％的股權，過去幾個月一直在進行合併談判，騰訊試圖成為合併後公司的最大股東。如果成功合併，將打造成一個擁有超過3億用戶、總市值達100億美元的直播巨頭，鞏固騰訊在大陸遊戲與社群媒體領域的領先地位。

陸媒此前報導，騰訊至少兩次推動鬥魚與虎牙合併，此次磋商可能是最接近成功的一次。

騰訊在完成鬥魚與虎牙上市前的投資後，2018年初，騰訊總裁劉熾平曾在分析師會議上公開解釋投資思惟。劉熾平指出，遊戲玩家花越來越多的時間在遊戲直播上。其次，遊戲直播能夠與騰訊利潤最高的遊戲業務協同，而遊戲直播本身是電競。

知情人士指出，虎牙、鬥魚將保持各自的平台與品牌，同時與騰訊自家的電競網站eGame更加緊密合作。

(工商 )