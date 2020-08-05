後疫情時代來臨，「數位轉型」成為顯學。運用AI科技力助企業數位轉型的CloudMile，今(5)日發表全亞洲首創關鍵字數位廣告輿情系統ADsvantage（廣告智庫），提供企業廣告主及電商平台，透過超過百萬的文案創意庫(Ads idea)及AI智慧監控工具，平均只要3秒即可生成一個廣告文案，即日起開放試用，預估可為企業每個月節省至少33％的廣告作業成本。

研究調查機構IDC預估至2021年底，台灣將有47.8％中小企業展開數位轉型，Gartner則預估，2020年將有60％的數位商務企業將使用AI進行數位轉型。

新冠肺炎疫情爆發期間，全球產業經濟陷入泥淖，CloudMile表示，看見客戶對於數位轉型及運用MarTech行銷科技推廣商品的急迫需求，希望可運用AI技術之力，縮短廣告前期企劃、發想關鍵字詞、寫文案和廣告投放設定，同時還需跨組溝通，尋找資源協助的時程，攜手台灣企業度過此次難關。

CloudMile指出，ADsvantage廣告智庫透過AI科技，將廣告投放過程中產生的資源數據化、流程自動化，不僅省去文案重新創作、資源盤點時間，更可24小時AI監控平台數據，並在廣告費用、廣告拒登等投放異常行為發生時，提供警示通知功能，讓行銷人員可即時確認並調整包含投放管道、目標族群文案修改等資訊提升廣告成效。

此外，ADsvantage提供的獨家Prediction Score（目標及成效推估）服務，從Google關鍵字廣告的SERP（搜尋結果頁位置）、關鍵字的競爭程度以及關鍵字搜尋量往前推估廣告點擊數，再換算成PERF Score（Performance Score）成效評估，即便是無廣告行銷經驗的中小企業用戶，亦可透過ADsvantage汲取前人數十年經驗，加快速度找到最有效的廣告策略，縮短商品行銷的時程，提高轉換率及投資報酬率（ROI）。

CloudMile創辦人暨CEO劉永信表示，CloudMile透過Google雲端、機器學習與AI大數據分析技術，致力協助企業落實數位轉型。疫情期間抓住需求開發的ADsvantage (廣告智庫)服務，透過服務台灣、新加坡、及香港逾330家客戶的專業經驗，將傳統的商業廣告運營模式數據化，提供企業廣告主一站式Google Ads廣告文案創作、投放及廣告輿情監測等一條龍管理解決方案，縮短廣告作業時程及提升廣告成效。

(工商 )