藝人羅霈穎3日被友人發現陳屍工作室兼住家，消息震撼演藝圈，施易男、羅美玲5日出席舞台劇《大寶神珠》媒體餐敘，兩人表示雖不認識她，施易男很喜歡羅的爽朗個性，感嘆突然離世「太無常」，也憶起3年前母親歌仔戲天王小明明（巫明霞）在家滑倒而離世，而後自己就是獨居生活，「其實很自在，很習慣自己獨處」。

施易男說，從小就已習慣獨處，如今也喜歡自由來去，他坦言這就是風險「就像我媽剛走時，我朋友很會很擔心我，怕我沒吃飯一直瘦下去」，加上從小跟姊姊都是住校，鮮少碰面感情沒有那麼親，但因為媽媽離世後，姊姊去年從新加坡回台，「姊姊變成我另個媽媽，照三餐視訊關心我」，此外他透露雖獨居，但有2隻貓作伴，「以前回家我會跟媽媽聊天對台詞，現在是跟貓對詞，讓我很療癒，我享受寂寞但不孤獨」。

施易男提到，現今台灣社會進入老年化社會，很多人單身、不婚主義，也會擔心年紀大後該怎麼辦，「無常跟明天，不知誰會先到」。施易男說，現在可以選擇地拍戲、做甜點，不需為錢去做不喜歡的事，很享受現階段生活。

羅美玲則透露，出道以來沒碰過羅霈穎（舊名羅碧玲），但兩人名字常被人放一起開玩笑，羅美玲說，老公Terry上綜藝節目時，會有人問「老婆是哪一個？」如今發生憾事，羅美玲感嘆「有好朋友很重要，還好有朋友發現，不然現在都不知道，人總有些失去跟獲得，但看自己想要怎麼過。」

(中時 )