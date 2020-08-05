雖然疫情重創觀光商圈店面市場，不過仍有人趁勢出手！鐘錶老店金生儀，今年5月砸1.7億元買下北市博愛店現址，中正區博愛路35號卓越時代大樓1樓179.99坪店面，扣除車位價格，單坪約在百萬左右。

金生儀博愛店位於博愛路33號及35號，共2個門牌，33號由金生儀老闆陳家持有，35號則是向大陸建設承租。今年5月，陳家以家族公司「榮台投資」名義砸1.7億元買下35號店面。

事實上「榮台投資」在2014年也以5.6億元接手「亨得利」持有的忠孝東路75坪金店面，交易單價756.8萬元，僅次於同期交易的隔壁店面，成為「台北店后」。相對東區店面，金生儀新店面，購入單價僅約百萬左右，投資金額和單價都低很多。

（圖／內政部／台灣房屋集團中心製表）

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，實價登錄以來，博愛路店面最高交易單價為236萬元，最低也要125萬元，該店面以百萬單價成交，應為房東給房客的「友情價」。台北店面市場近年受國際觀光和疫情的影響，大坪數店面交易趨弱，加上空置率增，租金下滑，也少有創新高的交易，而對於鐘錶精品業者而言，長年累積豐沛金流，由租轉買不是難事，且趁著低利進場，也是為家族企業的資產做長期投資規劃。

張旭嵐分析，金生儀博愛店位於博愛路漢口街口，三角窗店面，店面寬，招牌醒目，推估新購入的店面市場租金行情，每月40～50萬左右，估算該店面出租投報率有2.8~3%，未來不管是出租或自用都算是穩賺不賠。該店址雖非一級觀光商圈，不過由於鐘錶老店在此地起家，加購這店頗有擴大家業，永續經營意味。

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(中時新聞網)