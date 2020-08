連續生下「4組多胞胎」是什麼概念?美國就有一對超狂夫妻先是「正常地」生下2個孩子,但妻子接下來又懷孕了,不過她接下來卻是狂生多胞胎,其中包含2組雙胞胎、1組五胞胎,現在又懷下三胞胎,如果順利生產,他們家中將會有14個小孩!

據《太陽報》報導,這對超狂夫妻老公叫做德瑞寇(DeonDerrico),是一名房地產的投資專家、妻子凱倫(Karen)則是全職家庭主婦,兩人一共生下11個孩子,其中先是「正常地」生下2胎,接著就陸續迎來4組多胞胎,包含1組五胞胎以及2組雙胞胎,現在家裡共有11個小朋友。

(圖/翻攝自每日郵報網站)

不僅如此,凱倫的肚子裡現在還有一組三胞胎,就連國外節目都專門為他們家打造一齣名為《Doubling Down with the Derricos》的真人秀,德瑞寇也開玩笑地說:「連懷4組多胞胎?這機率應該是當你被雷擊中,然後旁邊又閃一道雷擊中你。」

德瑞寇表示,大多數的家長都只有1、2個孩子,養育他們就像是一份工作,但當你擁有14名孩子時,那就不只是工作這麼簡單了。

凱倫透露,光是每個月的伙食費就超過3500美元(約新台幣10萬),而且全家每個禮拜就會吃掉15包鬆餅、用掉20捲衛生紙。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)