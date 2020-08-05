連續生下「4組多胞胎」是什麼概念？美國就有一對超狂夫妻先是「正常地」生下2個孩子，但妻子接下來又懷孕了，不過她接下來卻是狂生多胞胎，其中包含2組雙胞胎、1組五胞胎，現在又懷下三胞胎，如果順利生產，他們家中將會有14個小孩！

據《太陽報》報導，這對超狂夫妻老公叫做德瑞寇（DeonDerrico），是一名房地產的投資專家、妻子凱倫（Karen）則是全職家庭主婦，兩人一共生下11個孩子，其中先是「正常地」生下2胎，接著就陸續迎來4組多胞胎，包含1組五胞胎以及2組雙胞胎，現在家裡共有11個小朋友。

（圖／翻攝自每日郵報網站）

不僅如此，凱倫的肚子裡現在還有一組三胞胎，就連國外節目都專門為他們家打造一齣名為《Doubling Down with the Derricos》的真人秀，德瑞寇也開玩笑地說：「連懷4組多胞胎？這機率應該是當你被雷擊中，然後旁邊又閃一道雷擊中你。」

德瑞寇表示，大多數的家長都只有1、2個孩子，養育他們就像是一份工作，但當你擁有14名孩子時，那就不只是工作這麼簡單了。

凱倫透露，光是每個月的伙食費就超過3500美元（約新台幣10萬），而且全家每個禮拜就會吃掉15包鬆餅、用掉20捲衛生紙。

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(中時新聞網)