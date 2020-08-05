義大利北部特雷維索市郊（Provincia diTreviso）的「安東尼奧卡諾瓦博物館」（Museum Gipsoteca Antonio Canova）內，一座創造於19世紀，擁有200年歷史的《波莉娜博爾蓋澤夫人像》雕像，31日遭一名來自奧地利的50歲男子於拍照時坐壞；男子在發現自己破壞的雕像後，便不動聲色的默默離開，當地警方透過監視器查出這名男子的身分，而該名男子也承認自己犯下愚蠢的行為。

（圖／每日郵報）

根據《每日郵報》報導，事發當時一群奧地利遊客正在「安東尼奧卡諾瓦博物館」內參觀，其中一名男子一屁股坐上館內雕像的檯座，並倚靠著雕像拍照。事後，男子發現自己坐壞了雕像的3個腳趾，卻假裝沒事般的離去，而這段過程皆被館內的監視器錄了下來。

（圖／每日郵報）

報導指出，由於新冠肺炎疫情嚴峻，凡是入館參觀的遊客都必須留下詳細的個人資料，以防萬一。當地警方透過監視器鎖定破壞雕像的男子後，利用遊客資料進行比對，最後成功聯繫上該名男子，而男子眼見東窗事發，也坦承自己做了愚蠢的舉動。根據義大利「文物毀損處罰法案」，破壞文物者最多將被判處8年有期徒刑，或施以10萬歐元（約台幣352萬元）的罰款。

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(中時新聞網)