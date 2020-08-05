模擬2020東京奧運對抗賽，射箭場上今天產生個人賽金牌，男子組「湯包」湯智鈞雖然睽違約5個月首度迎接比賽，仍一路闖進金牌戰，並於決賽連續射出8支10分箭，6比0輕取奧運培訓隊隊友鄧宇成，瘦身瘦到有點輕的他，接下來要努力增重。

在所有奧運手中，湯智鈞是唯一沒有參加企業事件聯賽的人，個人上次出賽是今年3月青年盃，大約5個月沒面對正式競賽，他透過教練劉展明協助調整基本動作、加強體能，模擬賽射箭項目第一天個人賽排名賽就衝出692分高分站上領先，隨後淘汰賽一路過關斬將，前進到金牌戰，對決另一位奧運國手鄧宇成，前8支箭都是10分箭，最後1支才出現美中不足的9分箭。

賽後湯智鈞表示，有聽到大家對他無法以3局全部都10分箭收尾的惋惜聲，模擬賽個人賽金牌1萬元獎金要與隊友分享，也要讓自己享受美食，「因為過去2個月仿效學姐雷千瑩控制體重的菜單，我因此瘦了9公斤，接下來要努力增重，希望達到68公斤符合教練給我的標準。」

女子個人賽，從5月起在企業射箭聯賽個人對抗賽一直連勝的彭家楙，模擬賽個人賽金牌戰6比2擊退雷千瑩，接下來要和譚雅婷競爭最後一席東京奧運國手資格，有趣的是，彭家楙和譚雅婷還是新宿舍落成後同住的室友，兩人聊天時也避開國手選拔的敏感話題，維持良性競爭的友情。

彭家楙獲得模擬奧運對抗賽射箭女子個人賽金牌。（國訓中心提供）

(中時 )