又到了暑假玩水的季節，台北市將在8月14至16日及18到23日，在公館台北自來水園區舉辦「2020台北河岸童樂會—熊讚水樂園」，有「60米山林滑水道」、「鴨鴨抱抱童樂池」、「沖瘋滑水道」等多項親水遊樂設施，以及童樂晚會、秘境探訪等活動。

台北市副市長蔡炳坤表示，為使市民更方便參與，今年活動改到自來水園區舉行，並結合正進行中的「2020台北親水節」，打造今夏大台北「最大的親水樂園」，提供民眾「一票雙樂園」的超值享受。

北市觀光傳播局局長劉奕霆說明，活動配合自來水園區規定，必須購票入園，親水遊樂設施開放時間為每天上午9點到下午6點，採總額管制，不須事先報名。

蔡炳坤說，今年因不能出國，為了讓小朋友有快樂的童年，親水節特別辦的更加盛大，而透過門票購買還能管制人數，開心玩也要做好相關防疫工作。

北市觀傳局指出，8月15日當天還有「童樂晚會」，將有YOYO家族哥哥姊姊、國際級魔術師和少女卡拉樂團等帶來演出，當天下午6點起開放免費入園。

另外，觀傳局表示，「阿古瓦秘境之旅」則須事先網路報名，共12個梯次，每梯次30名，預定8月7日中午12點起開放報名，現場也準備「熊讚拍貼機」，每日限量350個名額。

(中時 )