三國策略手遊第一品牌《三國群英傳-霸王之業》官方於今(5)日宣佈最新的跨伺服器國戰玩法-五丈原之戰全新賽季即將於8月中展開，玩家將與聯盟成員合作，透過成員間不同職務的角色配合，展現各個聯盟的調度與策略部屬能力。另外，全新伺服器-眾人之表於今日火熱加開，遊戲內也開啟全新的獎勵禮包，玩家只要完成指定條件，皆可免費獲得，是不是相當佛心呢？

五丈原之戰-合作與謀略兼具的跨服國戰！全新賽季開打！

五丈原之戰是中國的三國時期一場曹魏與蜀漢相當著名的戰役。蜀漢不斷北伐試圖擴張勢力，丞相諸葛亮率軍由漢中出發，取道斜谷，穿越秦嶺，進駐五丈原。而在遊戲內的五丈原之戰則是最新的跨伺服器國戰玩法，在本次的改版之後，將會改為賽季制。在戰場上各聯盟必須靈活的運用各個軍團上的士氣、補給與行動點，進行一場據點爭奪戰。系統採取佔領據點積分制，戰鬥和移動皆需要消耗士氣值，而士氣值將於補給站中補充。

五丈原之戰-合作與謀略兼具的跨服國戰！全新賽季開打！(圖/宇峻奧汀提供)

各聯盟將在軍團部屬時由盟主或副盟主來調配作戰職務，安排戰術。軍團職務的分配分為三種，先鋒、中堅與後勤軍團。先鋒軍團：擁有較高的視野範圍和機動性，善於偵查、偷襲、快速殺敵；中堅軍團：士氣值較高，善於持續作戰，能快速佔領據點；後勤軍團：能夠建設戰場建築和補給站，負責管理補給線的建設。五丈原之戰強調每位玩家都是重要角色，透過聯盟內的分工，將更加的強調聯盟內各職務的配合性與整體出戰的策略性。

全新伺服器S51眾人之表火熱加開！衝等禮包佛心送啦！

即日起至8/6 23:59前，只要是S51眾人之表伺服器的玩家，宮城等級達9級以上(包含9級)，即可獲得免費衝等大禮包！衝等大禮包內包含大量的成長資源，資源箱、鐵礦、車水馬龍週卡和五穀豐登週卡，送的都是玩家最有需求的，真是送到心坎裡了啦！還等什麼？慢了就領不到了！

全新伺服器S51眾人之表火熱加開！衝等禮包佛心送啦！ (圖/宇峻奧汀提供)

主公回歸專屬活動-帝王再臨！累積積分獎勵免費送！

除了衝等禮包之外，主公回歸系列活動也開啟囉，只要符合指定條件的玩家們，就會開啟此活動。玩家除了每天登入皆可獲得不同獎勵外，只要完成指定任務，即可累積積分兌換自己心儀的物品，包含通用將魂、星宿石禮包等好禮皆在兌換清單內，趕緊來兌換吧！

主公回歸專屬活動-帝王再臨！累積積分獎勵免費送！(圖/宇峻奧汀提供)

《三國群英傳-霸王之業》將持續帶來更多驚喜，源源不斷的新玩法和新系統，期待你一起來體驗，共創皇朝霸業！

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