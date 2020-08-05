國道指示標誌之前挨批「不夠直覺」，經運輸研究所研究後，昨日建議將鶯歌、八德左右排列，中間英文，下方箭頭，但因樣式不符規定；交通部長林佳龍今日表示，經過2次座談會後，決定將會在國道二號大湳交流道，設置新設計的標誌，並且透過網路公布，以蒐集民眾意見，取得共識後試辦3個月。

圖文作家蕭瑩燈日前在臉書發文，指國道經常出現不夠直覺的指示標誌，批評交通管理單位真的很廢。林佳龍得知後立即指示，既然用路人覺得有未盡妥適，那就有改善必要。

隨後，運研所廣邀交通及視覺設計領域的學者及專業團體、相關政府單位，與關心此議題的蕭瑩燈設計師、台灣交通安全協會林志學理事、火花羅一起討論，立委邱顯智、高嘉瑜也派人參與，最後參考民眾建議方式及指示標誌設計原則，運用視覺心理靠近性及連續性原則，研提建議牌面樣式。

運研所彙整出4項建議，一、清查各交流道現況，依據不同的情境，來律定對應之指標設置準則；二、針對國2大湳交流道鼻端及預告指示標誌，依座談討論結果，設置新設計的預告及決策標誌，希望先於網路公布新的設計樣式，蒐集民眾意見，取得共識後再試辦3個月；三、透過試辦結果，可檢討相關設置規則及設計規範，做法規修正；四、對於指示標誌之設置規則，做整體檢討。

運研所將綜整兩次座談會內容及建議處理方式，陳報交通部核定，做為後續改善出口匝道指標的依據。林佳龍說，未來也將依據試辦結果，檢討相關設置規則及設計規範，進行法規修正，同時對標誌的設置規則，進行整體的檢討；也期許交通部持續秉持開放、交流的態度，傾聽民眾的聲音，讓施政更符合民眾的需求。

(中時 )