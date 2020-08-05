疫情之下讓大陸醫藥公司股價飆升，帶動許多企業家財富躍升。富比世中國4日晚間最新發佈「醫療健康富豪榜單」顯示，多家企業自武漢封城以來股價大漲3成以上，讓企業創始人、實控人身家飆漲，翰森製藥董事會主席鐘慧娟以身家195億美元（約1361.5億人民幣）位列榜首。值得一提的是，對比3月富比世發佈的「2020中國最富有女性榜」的身家來看，相隔近7個月時間，但鐘慧娟身家卻大增507.9億元人民幣，平均一天進帳達2.43億元人民幣。

其他名列富豪榜單2到5名的依次還有邁瑞醫療聯合創始人李西廷，名下身家175億美元；恒瑞醫藥集團董事長孫飄揚168億美元；邁瑞醫療聯合創始人徐航163億美元，以及智飛生物蔣仁生及家族160億美元。

具體來看這些企業的股價表現，從今年1月23日至7月17日之間，翰森製藥港股股價上漲38％；恒瑞醫藥的股價上漲31.4％；邁瑞醫療的股價累計大漲82％，智飛生物股價更是成功翻倍。

(旺報 )