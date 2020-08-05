工業物聯網領導廠商研華（2395）5日舉行法說會，研華經營管理總經理暨財務長陳清熙表示，第2季營收季增大幅回升，主要來自於首季大幅延單出貨，上半年累計營收仍下滑3.8％，但研華持續專注產業經營與精進管理，毛利率明顯回升，加計差旅費用大幅下降，營業利潤率達到17.8％。

陳清熙表示，由於第2季接單狀況比首季下滑約10％，顯示許多客戶受疫情影響導致出現專案暫停，或者延遲開案現象，尤其大型客戶最為明顯，此情況將反應在第3季營收。公司第3季的營運展望為營收約當於4.4～4.6億美元，營業毛利率38.5％～40.5％，營業利潤率為15.5％～17.5％。

受客戶拉貨動能趨緩影響，研華短期營運偏向保守，不過，公司仍看好中長線AIoT具龐大成長潛力，研華技術長楊瑞祥指出，各行各業啟動AIoT數位轉型以提升競爭力已成為明確大趨勢，研華WISE-PaaS導入以Kubernetes（K8s）為基礎的雲原生架構工業數據平台，疊加數據可視化、結構化、AI化三階層低代碼開發框架服務，結合研華全球領先的工業邊緣運算，以數據驅動邏輯大幅加速AIoT解決方案落地。

研華2025年目標設定WISE-PaaS物聯網平台及WISE-Marketplace立足全球排名Top 10，支持500家以上DFSI成功，並有Top 10 工業App達到全球廣泛應用 。

研華IIoT事業群總經理蔡淑妍指出，未來十年，全球化的布局為研華重要經營策略。因此，研華提出Globally Integrated Regional Competence（GIRC）經營概念，即為全球整合運營，強化在地核心能力。

研華將深化與全球客戶及合作夥伴更緊密的關係，在不同地區市場進行營運相關的策略組織佈建與投資，擴展全球版圖。全球事業中央團隊連結四大區域總部，以關鍵CoE（Center of Excellence）核心能力，支持產業深根發展並集結菁英人才，提供嵌入式系統及產業物聯網客戶最優質的在地化加值服務，展現先進國際競爭實力，晉身世界級產業物聯網頂尖企業。

(工商 )