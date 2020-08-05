電感大廠奇力新（2456）盤後公告7月營收，由於車用、網通客戶自6月重啟拉貨，一體成型電感（Molding Choke）無論大小尺寸，均滿載至9月，第二季首月就繳出漂亮成績單，集團營收以16億元寫下2018年9月以來新高紀錄，月增10％、年增19％；第三季景氣能見度無虞之下，法人上修奇力新今年每股盈餘至8元以上。

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