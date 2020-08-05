台南市府將於六甲區以有償BTO方式蓋100床住宿式長照機構，5日在六甲區公所3樓舉行投資座談會。（台南市社會局提供／劉秀芬台南傳真）

因應高齡化社會來臨，台南市致力推動長照服務，將於六甲區以有償BTO方式蓋100床住宿式長照機構，5日在六甲區公所3樓舉行投資座談會，說明規畫內容及聽取廠商意見，預計可在2023年完工。

台南市政府為提升長照近便性，積極爭取衛生福利部「108年度獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」1.5億元經費，擬於台南市37區中長照資源較為不足之六甲區，於公有土地上設置100床住宿式長照機構。

為因應住宿式長照機構需求升高之趨勢，臺南市政府社會局於今(5)日上午9時30分，在六甲區公所3樓會議室舉辦「臺南市六甲區住宿式長照機構委託民間經營管理」投資座談會，是，預計於112年底完工。

此件長照有償BTO案由市府提出政策公告，民間自行規畫興建完成，市府給付建設經費以取得所有權，民間機構繳交權利金及租經取得經營營運權，是全國第一件民間參與投資興建長照機構促參有償BTO案建構。

社會局長陳榮枝表示，本次座談會主要為對外說明BTO案推動目的與計畫流程、政策公告內容、申請人資格條件及投資內容等相關規畫事項，廣邀國內專家學者及潛在投資廠商參與。

座談會也吸引30多名廠商代表及地方民意代表及里長參加，地方鄉親對興建長照機構樂觀其成，廠商也對投資辦法提出意見，社會局廣納建議，將作為後續政策公告及招商甄選文件擬定之參考。

(中時 )