國會立委集體收賄案引爆政壇風暴，藍、綠、黃三黨多位立委遭牽扯其中；而該收賄案因為牽扯到爭吵已久的SOGO百貨案，昔日立院修公司法的情景再度被提起。回顧當年時代力量前立委徐永明、黃國昌曾「義正嚴詞」要求此法應溯及既往，最後被民進黨立委柯建銘擋下，再對照今日徐永明的涉案，顯見當初其動機恐不單純、十分諷刺。

2018年立法院進行公司法修法時，時代力量的徐永明與黃國昌兩位立委在台上義正嚴詞，指出該法應該在修法後「溯及既往」，直指該法的修正應該要可以影響當時法院已經判定的SOGO案；但民進黨立委柯建銘認為有疑慮，堅定立場、舌戰時力兩位立委，最後公司法才沒有通過「溯及既往」的相關條文。

該事件過後，時代力量網軍與大量網友還開始帶風向，表示柯建銘與當時的經濟部次長王美花根本就是「幫徐旭東護航」、「財團幫兇」，兩人也備受罵名直至今日。

名嘴鐘年晃在《放言》投書表示，對照現今爆出的貪汙收賄案看來，徐永明當年為SOGO案「仗義執言」的背後動機恐怕並不單純；他並指出，此次行賄案的爆發，也間接還了一直背負著「財團幫兇」罵名的柯建銘一個公道。

(中時新聞網)