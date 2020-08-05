「雖然不法所得僅幾百元，但公務人員貪瀆是10年以上有期徒刑，刑度是殺人罪等級！」新竹地檢署檢察長郭永發5日在縣府大禮堂以真實案例說明「情輕法重」，提醒公務員不要因貪圖小利、關說壓力、人情請託或不小心觸法，人生就從彩色變黑白，一點都不划算！

郭永發根據統計分析造成圖利等貪瀆犯罪的原因，利益誘因最高有58.5％，依次為關說壓力18.6％、人情請託14.4％、服務單位陋習6.4％及不知行為嚴重1.6％。

郭永發新竹市環保局某清潔隊員拾金不昧，卻拿幾百元的垃圾桶回家等「因小失大」、「貪圖小利」、「觀念錯誤」、「得不償失」等案例，指不法所得雖只有數百到幾千元，但貪汙治罪條例第4條違背職務收受賄賂或不當利益，本刑是10年以上有期徒刑，檢察官依法起 訴，卻被外界批評是「酷吏」！

郭永發指行政機關最常發生假借公務會勘填報出差、沒實際加班卻詐取加班費等情節雖輕罪責卻很重的案子，或是不小心造成圖利行為，因所不是3年以下之刑，都不能做緩起訴處分，檢察官的心情是很糾結的，一再強調「檢察官不是酷史！」

「不義之財莫貪取，名實不符叫偽造，偽造再來變貪汙，刑責加重莫輕忽！」郭永發以順口溜，強調介紹這些案例並非出言「恐嚇」，提醒現場數百位公務員要保護自己，「人在公門好修行」，希望大家珍惜這份工作，好好為民眾服務。

(中時 )