美國衛生及公共服務部部長亞歷克斯‧阿札爾（Alex Azar）將率團訪問台灣，拜訪蔡英文總統、外交部長吳釗燮、衛福部長陳時中，這也是自1979年來訪台排序最高的美國政府閣員。對此，國民黨主席江啟臣表示，樂見美國再次派遣閣員級官員率團訪問我國，並強調國民黨始終支持更緊密的雙邊關係，未來將持續與美國朝野共同努力。

江啟臣說，自1979年斷交以來，總共有5位美國政府內閣官員訪問中華民國。1998年，美國能源部長李察遜（Bill Richardson）是首位來訪的閣員。其他4位則是1992年美國貿易代表希爾斯（Carla Hills）、1994年美國運輸部長裴納(Federico Peña)、2000年美國運輸部長史雷特（Rodney Slater）、2014年美國環保署長麥卡馨(Gina McCarthy)來訪。

江啟臣強調，國民黨始終支持更緊密的雙邊關係，未來將持續與美國朝野共同努力。他認為，1979年台灣關係法是維繫中華民國和美國關係最重要的基礎，期待美國政府能進一步落實近年來所通過包括台灣旅行法在內的各項友台法案，讓雙方的高層交流在互惠互利的前提下，達到制度化與常態化。

江啟臣參選黨主席期間，就拋出國民黨應重新建立與美國的連結，恢復成立駐美代表處，並在4月20日啟用推特帳號，聘任淡江大學副教授李大中擔任國際事務部主任，隨後又在上個月底聘任國家政策研究基金會內法制組高級助理研究員何智勇、清華大學副教授方天賜出任該部副主任，展現力拼強化對美關係的決心。

(中時 )