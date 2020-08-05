台新銀行董事長吳東亮今（5）日針對台新銀行法金部門有10位員工集資包牌中獎等消息，回應說：「這是好事情，表示這邊很旺，若是真的話」。

威力彩上月27日開出史上最高頭彩31.2億元，兩注分別開在台北大安區以及南投竹山鎮。外傳台北的那一注得主是在台新銀行法金部門上班的員工，人數還多達10名。後來更傳出要集體離職的消息，台新銀行隨後否認這項消息。但部門主管透露，消息傳出後，辦公室氣氛浮動，很怕有人來提離職。

後來又傳出中獎員工堅持說中頭獎的那張彩券並非集資買的，遭人質疑是想獨吞獎金！台新金控則在31日表示，投注彩券屬於同仁下班後的私人行為，如果真的中獎，相當恭喜他們。至於網路瘋傳本行法金同仁包牌中頭彩爆發集體請辭云云，純屬網友虛構。但對於獨吞彩金等說法，台新金表示：不予回應。

對此有資深媒體人在節目上透露，其實台新內部真的有人中獎，但真實人數並非外傳的10人這麼多，而是只有4個人，所以每人可分得的彩金，實際金額反而更多，每人拿超過1億元。

財經專家詹惠珠也在節目表示，在台新銀行員工中威力彩頭彩的消息爆出後，她問到兩個說法，一是有可能是對手銀行爆出來的，但她問了銀行裡面的人，表示「可信度滿高的」。她並透露，名單能傳得這麼細，都是40歲以下年輕人，這項爆料的可信度滿高的。

今天連台新銀行董事長吳東亮都沒有直接否認這件事，看樣子這15.6億的威力彩得主台新銀行員工一事，應該是相當肯定的了。

(中時新聞網)