澳洲總理莫里森（Scott Morrison）稱沒有證據顯示陸社交軟體TikTok濫用用戶個人資料，但警告澳國民仍需注意。

據《南華早報》報導，澳總理莫里森在科羅拉多州阿斯本「安全論壇」（Aspen Security Forum）上稱「我們好好研究了此事，沒有看到證據顯示…有任何人的資料遭到任何濫用。」

他表示：「TikTok上有很多東西在大庭廣眾之下夠尷尬的了，不過社群媒體就是那樣。」

但同時莫里森也警告澳洲人必須「注意」TikTok等社交軟體平台（包括美國軟體）會收集大量用戶和點閱者個人信息。他指出，TikTok和其他軟體的不同之處就是TikTok用戶的資訊可以被政府（陸政府）利用。

他強調：「但我認為人們應該了解，現階段沒有東西讓我們看到安全利益已遭破壞，而且這也有點買者自負。」

美國、印度等多都指控TikTok是北京政府的情報工具，威脅封殺此軟體。印度在今年6月底就已經將TikTok進行封殺，稱損害印度安全利益。近日川普威脅TikTok母公司字節跳動（ByteDance）將軟體賣給美國公司，否則將面臨封殺。

(中時新聞網)