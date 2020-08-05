葫蘆墩文化中心舉行演奏廳修繕工程開工祈福儀式，將閉館5個月進行內部設施改善。（葫蘆墩文化中心提供／王文吉台中傳真

葫蘆墩文化中心演奏廳修繕工程將舞台吊桿增置數位化操作升降系統。（王文吉攝）

台中市最早成立的公有藝文場館「葫蘆墩文化中心」，啟用38年來舉辦數千場藝文饗宴。因設備老舊，文化局爭取前瞻計畫經費並編列配合款共計1900萬元，進行開館以來最大規模的演奏廳修繕工程，將升級舞台懸吊系統、觀眾席及無障礙設施，預計12月重新開館。

葫蘆墩文化中心演奏廳採鏡框式舞臺，2層樓觀眾席共有856席位，開館38年來，國內外團隊舉辦數千場藝術饗宴，並培植許多演藝團隊。演奏廳修繕工程由文化局副局長施純福主持開工儀式，將閉館5個月施作，預計12月完工。

施純福表示，這是葫蘆墩文化中心開館38年以來，最大規模的修繕工程，因應表演藝術日新月異的演繹方式，演奏廳的舞台懸吊系統與觀眾席座椅地板將更新升級，強化舞台技術設備專業度，提供表演者更友善的劇場空間。

葫蘆墩文化中心主任林長源說明，修繕工程包括將舞台吊桿增置數位化操作升降系統，觀眾席座椅引進國際級劇場座椅設計，椅布設計融入原住民族菱紋圖騰；此外，座位也優化到820席位以上，規劃無障礙輪椅席，同步調整通道寬度，1、2樓地面全面鋪設PVC地板。

(中時 )