台中市最早成立的公有藝文場館「葫蘆墩文化中心」，啟用38年來舉辦數千場藝文饗宴。因設備老舊，文化局爭取前瞻計畫經費並編列配合款共計1900萬元，進行開館以來最大規模的演奏廳修繕工程，將升級舞台懸吊系統、觀眾席及無障礙設施，預計12月重新開館。
葫蘆墩文化中心演奏廳採鏡框式舞臺，2層樓觀眾席共有856席位，開館38年來，國內外團隊舉辦數千場藝術饗宴，並培植許多演藝團隊。演奏廳修繕工程由文化局副局長施純福主持開工儀式，將閉館5個月施作，預計12月完工。
施純福表示，這是葫蘆墩文化中心開館38年以來，最大規模的修繕工程，因應表演藝術日新月異的演繹方式，演奏廳的舞台懸吊系統與觀眾席座椅地板將更新升級，強化舞台技術設備專業度，提供表演者更友善的劇場空間。
葫蘆墩文化中心主任林長源說明，修繕工程包括將舞台吊桿增置數位化操作升降系統，觀眾席座椅引進國際級劇場座椅設計，椅布設計融入原住民族菱紋圖騰；此外，座位也優化到820席位以上，規劃無障礙輪椅席，同步調整通道寬度，1、2樓地面全面鋪設PVC地板。
(中時 )
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