橘子集團旗下江湖桔子代理，上海睿邏網路開發、盛趣遊戲發行的擬真生活養成手遊《小森生活》於今(5)日推出全新【自宅DIY系統】，玩家在自宅家園中，可體驗全新的室內空間、室外家園裝修功能、新傢俱「空中地板」及「空中樓梯」，打造獨一無二的夢幻空中花園，華麗升級！同步登場【青春甲子園】主題系列活動：【第四波攝影大賽】、【棒球大聯盟兌換活動】、【小森打工版獎勵更新】、【婆婆搖獎機獎勵更新】，讓玩家免費獲得棒球場、球員服飾等裝飾道具！此外，《小森生活》官方粉專也將舉辦各式活動，最高獎勵可獲得價值5000鑽的自宅大禮包，號召小農們馬上登入、體驗全新遊戲內容！

全新自宅DIY系統8月5日上線！參加社群活動、最高獎勵價值5000鑽大禮包！

《小森生活》於8月5日推出【自宅DIY系統】，遊戲主線的自宅等級將開放至Lv.20，室外將開放家園裝修功能，可更換樓梯、圍牆、自宅看板及郵箱外觀，讓家園外觀完整打造為統一風格；室內開放臥室及地下室的全新空間，讓玩家有更多空間裝扮自己的小屋，裝修功能也大幅優化，可從俯視的視角進行裝潢，視野更清楚；新傢俱「空中地板」及「空中樓梯」，木工台4級可解鎖製作地板、6級解鎖製作樓梯，讓家園空間擴展到空中，打造夢幻空中花園！此外，圖鑑系統也進行優化更新，玩家可輕鬆閱覽蒐集的珍奇動物與植物，寵物圖鑑新增家貓全家福照，可看見領養的所有貓咪！

歡慶全新系統上線，官方於粉絲專頁舉辦【小森都更大師、住宅改造王就是你】活動，拍攝遊戲中自宅的介紹影片30秒，獲得最高讚數的第一名帳號，可獲得價值5000鑽的自宅大禮包，內容包含：學園祭房屋外觀、空中地板、空中樓梯、方磚路、石燈、木板圍牆、紅磚台階、復古自宅資訊版、綠郵筒、金貝殼200；第二名金貝殼2000、第三名金貝殼1000、參加獎金貝殼100。

《小森生活》粉絲專頁舉辦【小森都更大師、住宅改造王就是你】活動。(圖/江湖桔子提供)

青春甲子園主題活動開跑！棒球場、球員服飾等全新裝飾道具登場！

每年八月份的棒球界盛事，《小森生活》也在遊戲中推出應景的【青春甲子園】主題系列活動，共有四大內容：【第四波攝影大賽】四周主題分別為「青春住了誰」、「貓非貓」、「創意都更師」、「超脫世俗之戀」，前三名獎勵分別為金貝殼2000、金貝殼1000、金貝殼600；【棒球大聯盟兌換活動】完成日常勞作蒐集「棒球獎章」，可兌換限定傢俱及貓服配件「球員休息區」、「棒球場地」、「貓哨子頸飾」、「貓應援背飾」；【小森打工版獎勵更新】更新「球員更衣櫃」、「棒球地毯」、「甲子園地標」、「球營訓練網」共四種期間限定獎勵道具；【婆婆搖獎機獎勵更新】加入甲子園風格傢俱、角色服裝、貓咪服裝等新獎勵，讓玩家有機會抽中當月限定的「野球風格傢俱」；喜愛棒球及運動風格的玩家們，即刻登入《小森生活》打造全新家園吧！

《小森生活》第四波攝影大賽於8月5日起至9月2日期間。(圖/江湖桔子提供)

《小森生活》棒球大聯盟兌換活動。(圖/江湖桔子提供)

《小森生活》釋出球賽風格服裝、傢俱。(圖/江湖桔子提供)

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