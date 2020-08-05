工業電腦大廠研華（2395）今（5）日召開法說會，展望第三季營運，由於接單狀況下滑、專案進度遞延，在假設平均匯率29.5元狀況下，預期合併營收將季減4～8％至4.4～4.6億美元（約新台幣130～136億元），毛利率估降至38.5～40.5％，營益率估降至15.5～17.5％。

研華經營管理總經理暨財務長陳清熙表示，集團主要營運模式為先接單後出貨，第二季營收較首季強彈，主因首季遞延出貨效應顯現。實際上第二季接單狀況較首季衰退約1成，顯示許多客戶受疫情影響而出現專案暫停、延遲開案現象，尤其大型客戶最為明顯。

陳清熙坦言，接單狀況下滑狀況將在第三季營收表現上顯現。目前7月接單狀況亦低於去年單月平均，顯示市場與客戶需求轉趨保守，整體接單及出貨比值為0.91，較去年平均數1.1明顯下滑。

對於第三季各市場營運概況，陳清熙指出，三大市場中的北美及中國接單狀況持平、營收仍可望小幅成長，歐洲營收預期仍將出現個位數衰退，但7月接單已見明顯回升，領先出貨達19％。而上半年顯著成長的台灣，因第二季接單季減2成，預期營收將季減1成。

至於北亞方面，陳清熙表示，上半年營收年增3％，主因南韓半導體產業需求復甦強勁，預期南韓第三季營收將續繳雙位數成長、日本則仍將下滑。新興市場則各自表現，澳洲、越南、新加坡可望維持成長，俄羅斯及印度出貨則開始增溫，其他地區需視封城解禁進度。

以產業及產品類別觀察，陳清熙指出，醫療產業接獲床邊照護及呼吸器急單，環境與能源環境產業則受惠中國新基建需求而反彈，加上IEM設備商需求亦強，將有利於工業物聯網事業群（IIoT）與應用電腦事業群（ACG）營收成長。

而疫情造成遠距上班與娛樂性需求大增，帶動雲伺服器需求強勁。陳清熙表示，物聯雲事業群（CIoT）在影像與通訊平台技術領域耕耘深，將鎖定網通、影像、邊緣運算3大應用市場，並以生態系夥伴及標準品產品擴大市場版圖。

不過，陳清熙指出，零售及博奕市場受封城防疫影響最大，牙科、美容及醫院基礎建設等非急迫性醫療需求亦出現延遲，對智能服務事業群（SIoT）及嵌入式運算核心事業群（EIoT）影響較大，未來表現需視各地市場解封進度而定。

另外，針對智聯網（AIoT）＋5G的潛在發展商機，陳清熙表示，研華各事業單位已就相關應用領域展開產品等布局，靜待相關需求時機發酵並收割。

(時報資訊)