宋慧喬全新廣告照狀態超好。(圖／翻攝自東網)

38歲南韓女神宋慧喬去年和宋仲基離婚，恢復單身的她依舊人氣不減，狀態更勝從前，不過今年屢被傳和玄彬復合，逼得雙方經紀公司出面駁斥傳聞，雖然她的感情生活撲朔迷離，但仍專注演藝工作，近日，她替首飾品牌拍攝的形象大片曝光，令人驚艷不已。

宋慧喬離婚後就沒有新作，但依舊會拍攝廣告吸金，今她代言的首飾品牌曝光廣告照，穿著細肩帶上衣的她，微露事業線和雪白酥胸，對著鏡頭擺出撩人姿態，優雅中又不失性感，狀態看上去非常好，引起熱議。

宋慧喬2008年拍攝電視劇《他們的世界》與玄彬假戲真做，不過戀情僅維持不到2年就分手，之後兩人感情生活各自精采，未料今年520當天，兩人突爆出復合傳聞，網友找出她們舊情復燃的4大線索，時隔2個月，又爆出甜蜜遛狗照，對此，女方經紀公司表示：「沒有回應的價值！」玄彬所屬經紀公司亦否認復合，「傳出的戀愛傳聞並不屬實。」

(中時新聞網)