針對大陸抖音的海外版TikTok使用問題上，美國政府近期先是威脅封殺，之後要求必須出售股份，3日美國總統川普更直接表態，不反對微軟收購TikTok，但前提是美國政府必須從中「分一杯羹」。這也引來美國法律專家警告，川普此舉可能將面臨美國法律的挑戰。

據路透報導指出，儘管美國法律規定，美國總統以國家安全為由阻止交易不受司法約束，但有法律專家表示，根據美國憲法第五修正案規定，政府被禁止「在不給予公正賠償的情況下攫取私有財產」，這一法律條文可能會對川普透過TikTok交易讓美國政府獲益的想法構成挑戰。

美國歐華律師事務所（DLA Piper）的律師克萊恩（Nicholas Klein）則直言，在美國本土，川普這項提議等同於行賄行為，因為通過資金交易以獲得監管部門對商業交易的批准。

值得一提的是，在4日白宮記者會上，白宮新聞發言人麥肯尼（Kayleigh McEnany）對川普要求「抽成」的法律依據不願表態，面對相關提問時，僅回答不清楚、不知道。

(旺報 )