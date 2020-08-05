父親節將至！yes123求職網今（5）日公布最新調查指出，職場爸爸今年最期待收到的禮物，在可複選狀況下，前五名依序是「現金」(50.2%)、「智慧型手機」(42.2%)、「出國旅遊」(41%)，以及「國內旅遊」(27.6%)、「百貨禮券」(22.7%)。

六到十名依序是：「拍全家福照」(21.7%)、「平板電腦」(20.7%)、「按摩椅」(19.5%)，以及「手錶」(18.5%)、「健康檢查服務」(17.5%)。

反之，今年職場爸爸最不期待收到的父親節禮物，在可複選狀況下，前五名分別是：「泡茶器具」(33.4%)、「微整型服務」(31.3%)、「領帶」(27.7%)，以及「西裝」(26.7%)、「皮帶」(25.7%)。

六到十名依序是「鋼筆」(24.4%)、「襯衫」(23.5%)、「皮夾」(22.5%)，以及「皮包」(18.7%)、「保健食品」(17.7%)。

此外，yes123調查顯示，目前已有八成上班族有計畫慶祝今年父親節，比例高於去年的78.1%，主要的慶祝方式在可複選狀況下，依序為是「家人聚餐」(91.5%)、「送禮物」(84.6%)，以及「切蛋糕慶祝」(28.5%)、「家人旅遊」(12.2%)。對於父親節相關花費的總預算，平均落在4,144元，高於去年的3,922元。

除了職場爸爸最期待的禮物外，今年上班族最想送出的父親節禮物為何？調查顯示，在可複選狀況下，前五名依序是「現金」(39.6%)、「保健食品」(35.2%)、「電動刮鬍刀」(27.7%)，以及「按摩椅」(24.3%)、「國內旅遊」(22.7%)。

六到十名依序是：「健康檢查服務」(21.8%)、「皮夾」(20.3%)、「休閒運動服飾」(18.6%)，以及「智慧型手機」(17.4%)、「百貨禮券」(16.7%)。

觀察此次調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌表示，慶祝父親節的預算與比例雙雙攀升，可能因為今年8月8日適逢禮拜六，七夕情人節則落在8月25日，減少預算排擠效應，再加上三倍券等振興政策上路，帶動過節消費力道。

楊宗斌也提出建議，無論想送禮或請吃大餐，上班族都要「量力而為」，同時，除了提供物質方面的享受外，更重要的是在精神層面，給予長輩更多關懷。

(工商 )