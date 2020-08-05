「6都電競爭霸戰」台中站圓滿落幕！《英雄聯盟》與《傳說對決》分別由「黎明英雄」與「我不想下去」兩戰隊奪冠；台中市長盧秀燕5日頒發獎金10萬及7萬5000元予獲獎戰隊，恭喜兩隊成為台中代表隊，將與其他5都高手熱血對決，祝福挺進總決賽「6都制霸」。

盧秀燕說，「6都電競爭霸戰」是目前國內最大業餘電子競技賽事，為促進電競產業發展，市府支持主辦單位上報將總獎金提高至300萬元，提供熱愛電競的選手交流平臺，《英雄聯盟》與《傳說對決》總決賽冠軍分別可獲100萬元與50萬元獎金，冠軍更將奪下「六都制霸」榮耀稱號，臺中市冠軍戰隊擁有堅強實力，期許在小組賽旗開得勝，順利挺進總決賽將總冠軍「抱回台中!」

運動局指出，奪下《六都制霸》台中站冠軍的「黎明英雄」戰隊，來自黎明技術學院數位多媒體系大三及大四學生；由知名業餘頂尖選手狗哥指導，於晚間進行團練與自主訓練，隊員均曾為職業電競選手，其中3位隊員於高中職擔任電競教練，傳承自身所學及寶貴經驗。

《傳說對決》台中冠軍隊伍「我不想下去」，來自有業餘最強公會之稱的《BÄSËCrëw 貝斯酷》成員，隊長麥基曾獲4Gamers電競王台北盃冠軍、S3城市賽-桃園站冠軍、2017年的傳說對決圓石盃冠軍、2019年傳說對決S7城市賽台北場亞軍，帶領青年、台中高工等各路好手組成台中戰隊。

運動局長李昱叡說，台中市透過於高職及大學開設電競專班、社團、電競館等培育電競人才，「六都電競爭霸戰」後；台中年底將舉辦「2020台中電競嘉年華」，以實際行動推廣台灣電競，也讓民眾有更多機會了解電競。

(中時 )