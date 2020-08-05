NC Taiwan旗下遊戲《新天堂II》今(5)日改版，一般、經典、亞丁伺服器都分別推出更新內容。

一般伺服器

精煉系統全面翻新，雙擊靈魂之石類型道具後，可以直接使用新的精煉功能；並新增防具/飾品精煉。獵場部分，殺戮的大地、原始之島、悲鳴的沼澤、英魂之島、蜥蜴草原、荒原、神諭之島等獵場怪物數量、分布方式、抗性設定調整。

新增8種高級雙職業認證技能，在達成主/雙職業107、109、110級條件後，可以從說話之島村莊的NPC-特蘭多姆、亞丁城鎮NPC-凱利亞斯那裡獲得認證書-雙職業(高級)道具。

經典伺服器

此次改版新增隨機製作系統；精煉系統全面翻新，變更為直接雙擊生命石道具來進行精煉。全新能力提昇「萬用靈藥」，使用萬用靈藥道具的話，可以獲得角色能力值點數。新增PVP排名系統，排名系統裡可以確認PVP排名。

亞丁伺服器

新增血盟狩獵「芙琳泰沙討伐戰」，透過亞丁城噴水池下方NPC寇爾拉特傑來入場，入場等級76級以上5級同屬血盟成員20~40由血盟主所組成的聯合軍隊伍。狩獵限制時間60分鐘，於每星期三/六副本初始化。透過血盟狩獵「芙琳泰沙討伐戰」有機會獲得芙琳泰沙項鍊。此外，歌手/舞者職業技能大幅度翻新；半獸人鬥士職業新增技能。

以上各伺服器更新內容可至官方網站查詢。

精彩活動

一般伺服器與經典伺服器此次改版推出「黃金傳說」經驗加倍活動，8/5~9/2活動期間內，一般伺服器EXP/SP+100%，經典伺服器EXP/SP+50%。此外，一般伺服器所有狩獵首領重生時間縮短50%，首領獎勵再升級，連續挑戰超刺激！

而亞丁伺服器此次則推出「終極動員令」活動，在8/5~9/2活動期間內，不論現役、新米還是回歸老兵，只要符合資格即可領取酷碰「We Play特級支援禮盒」。另外活動期間內角色達到60~82級，可透過任務介面領取活動特殊獎勵「We Play跳躍藥水」，使用後可獲得大量經驗值，等級直上80不是夢、趕快衝等動起來！完成Lv60以上的每日狩獵任務，還可額外獲得恩寵餅乾20個！

更多新天堂II改版內容與活動訊息，請上官方網站查詢。

(科技)