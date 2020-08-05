龍潭武漢國中58歲績優技工周振坤身懷絕技，短短5年間就考取乙級、丙級共20張以上的專業證照，目前負責學校所有水電設備修繕作業，及校園環境整理、活動場地布置等工作，工作態度負責盡職，為學校的得力助手。他笑說，這就是「身在公門好修行」，未來也會繼續在學校服務人群。

周振坤年輕時就讀陸軍官校電機系，畢業後曾短暫於空降司令部傘兵部隊服役，但因為經濟考量，便提前退伍轉換跑道。起初，他經退輔會介紹至學校工作，原先就有室內配線丙級證照的他，被安排擔任技術工友，原想一邊工作一邊考試，卻在維修的過程中越做越有心得，「看到學生生活變得方便，那種成就感就油然而生！」

後來，周振坤對技術工作越來越瘋魔，無論是假日還是下班的空閒時間，只要是有興趣的職訓課程，他都搶著去上，短短5年就考取5張乙級證照、15餘張丙級證照，全身技能滿點。時任校長邵德佳也曾和他聯手，培育國內唯一的國中證照班，2年內就讓數十位的國三生考取技術執照，驚人實力震驚教育界。

周振坤回憶，當時帶孩子到台南考試，由於分發的場次是社會組考場，幾個小蘿蔔頭立刻引起眾人注意，主考官聽到他們是國中生時，走了兩步還回頭說「再說一次你們是什麼學校？」讓他印象相當深刻。他說，在往後的工作上，會盡力做到水通、燈亮、上廁所不排隊，校內朝節能減碳方向前進。

(中時 )