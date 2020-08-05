羅霈穎要瘋狂玩到死。（粘嫦鈺提供）

羅霈穎認為自己是樂天派。（粘嫦鈺提供）

羅霈穎與粘嫦鈺擁有好交情。（粘嫦鈺提供）

羅霈穎3日晚間驟逝，享年59歲，粘嫦鈺因媒體工作與她牽起緣分，粘嫦鈺5日受訪表示，從兩人的對話中，可以知道羅霈穎生前有痛風、脊椎側彎等健康問題，但她嘗試所有最新療法與儀器，就想抓出青春尾巴，羅霈穎曾說：「我一輩子都是這樣樂天派，所以不容易老，我要去雷射光療淨血保養身體，去掉血中的自由基，就可以變年輕。」並坦言，「我可是玩瘋了現在，再不玩，怕玩不動了，要瘋狂玩到死！」回顧她生前最後幾年生活，似乎真的如願。

粘嫦鈺表示羅霈穎曾告訴自己已戒掉十多年的安眠藥，加上羅對維持健康這麼努力，實在無法想像她會忽然離世，「羅妹妹個性阿莎力，有段時間跟她一起錄娛樂節目，每次她出現都是大包小包，袋子裡都是高檔甜點美食，一次就是8千、5千，每天都帶來請工作人員吃，結果有一天她不來了，我問工作人員才知道有人說話不當一回事刺到她。」雖然是帶狀節目，一周算下來酬勞超過10萬，但羅霈穎寧可不賺這個錢，「從這裡看出她的個性真的很直接」。

粘嫦鈺回憶于楓最後一次輕生送醫那天，她在報社打給羅霈穎，對方正在開往醫院的路上，立刻過來接她一起趕赴醫院，沒想到路上發生車禍，羅霈穎當時早已為了好友命在旦夕淚崩，一下車二話不說立刻塞一疊鈔票給對方司機並哭說：「你趕快去修理，我留電話給你，我有急事！」她感嘆羅霈穎雖然外表恰北北，但一旦被她認可是朋友，絕對是兩肋插刀。

(中時 )