KPMG安侯建業今（5）日發布《創投脈動：全球創業投資分析》報告，在2020年第二季，世界各地仍持續在面對新冠肺炎疫情帶來的挑戰，包括嚴重的經濟動盪、失業率的急速攀升，旅行和交通運輸限制，以及許多行業持續停工的影響。

隨著各國開始在第二季重新開放經濟，創投業者和新創公司都在努力了解後疫情時代及其對企業經營的影響。不過，創投市場持續顯示出一定的復原力，尤其是在美國和歐洲。

安侯建業指出，在美國，自動駕駛公司Waymo在本季最大的投資交易案件中籌集了30億美元，金融科技的投資也在美國特別火熱，提供線上付款服務的平台Stripe、工業物聯網公司Samsara、大數據公司Palantir Technologies和Indigo（農業科技公司）都進行了大筆融資交易。

在歐洲，安侯建業表示，受惠於新冠肺炎疫情，潛力巨大的行業包括外送服務、金融科技以及大健康和生物技術等，吸引眾多投資者關注。

惟亞洲的創投市場在2020年第二季仍然相對疲軟，儘管中國滴滴出行的共享單車部門Didi Bike和中國大陸最大的基因定序服務提供商華大基因的子公司華大智造各募集了10億美元，但亞洲創投市場仍較去年有所下滑。

(工商 )