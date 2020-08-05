國內最大統包工程承攬商中鼎 (9933)，聯手法商阿爾斯通，取得台北捷運「萬大線第二期機電系統工程」，合約金額149億元。總計中鼎今年至今，承攬的工程金額約5百億元上下，已超過去年全年；中鼎指出，今年承攬金額目標應可破千億元。

此「萬大線第二期機電系統工程」，是中鼎繼2018年承攬該線第一期機電系統工程後再度得標，預定2028年底完工。

中鼎指出，集團與阿爾斯通已有多次合作經驗，並完成台北捷運新蘆線、南港線東延段，以及台中捷運烏日文心北屯線等工程。「萬大線第二期機電系統工程」標案為全系統機電標案，工程內容涵廣，中鼎將負責供電、通訊、自動收費、軌道工程、機廠設備，與阿爾斯通共同執行系統整合與管理等工作。

2019年，中鼎全年所承攬的新簽約工程金額為463億元；而在取得「萬大線第二期機電系統工程」後，中鼎今年所承攬新簽約金額已近五百億元。

由於新冠肺炎疫情的影響，中鼎指出，在全球隔離封鎖政策，導致需求端減少、供給端停滯、石油價格下跌、投資意願減少，造成全球各地工程標案延宕，所以，今年新簽約的工程金額，9成以上為國內工程案量。

也由於疫情，因人員隔離及各國管制措施，影響工程的推動，造成專案完工時程的延遲，中鼎上半年的合併營收246.91億元，年減8.87%。

不過，中鼎指出，未來的12個月，全球潛在的投標金額仍高達新台幣3,837億元，其中，還是以台灣為最多，中東及非洲、東南亞及美國等地，也是中鼎積極爭取標案的重心市場。

中鼎指出，國內台電興達電廠的標案預計在9月開標，集團已在積極爭取中。

而今年可參與潛在投標專案遞延的工程，在中東，有1個LNG專案及1個石化廠專案。在泰國有1個石化廠專案。馬來西亞則有2個石化廠及1個煉油廠專案。印尼有1個石化廠專案。

中鼎非常有信心，今年承攬新簽約的工程金額應可超過千億元。

(工商 )