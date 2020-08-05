疫情所帶動的資金狂潮，加速建商住宅推案的腳步，據內政部統計資料，今年上半年全國住宅開工量6.05萬戶，創下有統計以來新高，年增12.8%，即使今年疫情變數干擾房市，但開工量不跌反升。

內政部統計顯示，去年全台住宅申報開工11.6萬戶，不僅越過一般認知房市景氣最熱絡的2014年10.5萬戶，更創下自2009年有官方統計以來的新高，即可見房市回檔之後的反彈，建商購地手筆擴大、預售推案熱絡，雙雙加速了開工腳步。不過今年住宅開工量更是持續擴量，全台每個月有約8,000～1萬戶開工，隨著疫情趨緩竹後，今年6月更達1.2萬戶住宅開工，為有統計以來單月次高記錄。

疫情趨緩後的資金浪潮，加速住宅市場大興土木，大家房屋企研室主任郎美囡表示，今年房市雖然受新冠肺炎疫情影響略有壓抑，惟疫情一旦趨緩交易量立即提升，且市場資金動能強、利率探低，市場普遍看好不動產發展，吸引自用及投資置產買盤進入市場，此外，危老重建在主要都會區發酵，也挹注開工量提升。

今年上半年來住宅開工量看，台中市有1.4萬戶、新北市有1.1萬戶，六都除了桃園約有9%衰退之外，其餘五都全部大幅成長，其中台南年增49.6%、新北年增42.7%。

郎美囡表示，六都中台南市近幾年受惠南科話題，推案量大增、買氣穩定；新北市低價區可吸引首購族、機能佳的區域有換屋族支撐，房市信心強，都吸引建商進場購地搶建。

(工商 )