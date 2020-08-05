國內觀光旅遊業殷殷期盼台灣可和其他防疫模範生的國家，組成「旅遊泡泡」，人員相互往來觀光、免除居家檢疫麻煩。然而，衛福部長陳時中今（5）日明確表示，「旅遊泡泡」目前零進度，包含經濟泡泡（例如短期商務人士入境鬆綁）、外交泡泡（例如美國衛生部長訪台）現在反而更為重要！

陳時中會後受訪時補充，除了美國衛生部長訪台之外，由於前總統李登輝逝世，多國政要代表近期應該也會希望來台弔唁，將由外交部主導、專案處理此類的「外交泡泡」，因此光是忙這些就忙不完了，「旅遊（泡泡）就不用想了！」

陳時中分析，日本疫情快速上升，近期單日新增病例數超過千例，且疫情多集中在和台灣往來密切的都市地區，所以移出「短期商務人士來台鬆綁」的中低風險名單。另外，東南亞近期疫情整體是往上的，像是印尼、印度、菲律賓。而越南雖然疫情也開始增加，但整體穩定，有待觀察。其餘國際諸國疫情也在升溫，「目前看來沒有新的國家，可以被列入短期商務的名單，搞不好還要被移除！」

(工商 )