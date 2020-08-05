民視八點檔《多情城市》近日劇情越加高潮，4日播出劇情，賴慧如飾演的「江慧君」發現王燦飾演的反派「楊三泰」帶著廖苡喬飾演的「邱如萍」逃亡，獨留她一人，而許仁杰飾演的「曾成功」帶警察來抓楊三泰，昨平均收視5.12，最高收視6.15，吸引近200萬名觀眾收看，期待今晚播出楊三泰受大報應。

賴慧如在劇中原為喜劇擔當，近期因心愛的「楊三泰」被詐騙，加上他竟然是殺害女兒明玥的兇手，悲慘劇情讓她有大量哭戲，尤其被丟包片段，讓她哭到聲嘶力竭，連聲音都啞了。她說，拍攝當天化妝師很辛苦，哭完都要重新補妝，她也藉此找到「眼淚開關」，只要想到從小帶她長大的阿公、以及在演藝圈很照顧她的乾爸賀一航，就能馬上落淚。近期賴慧如將和飾演「枯一蘇」的翁家明合體。

翁家明4日拍戲空檔，本來想切百香果來吃，用刀子時不慎劃傷了左手食指，當場血流如注，嚇壞在場所有人，雖鮮血直流，但翁家明還要旁人幫拍照直說「太好了，收視要開紅盤！火火紅紅創新高」，讓旁人讚嘆他不愧是公認的宣傳大哥，受傷還不忘宣傳《多情城市》。

製作人蕭大陸第一時間幫翁家明加壓止血，要安排他到醫院縫合傷口，但敬業的翁家明為了不耽誤拍攝，先跟王燦、賴慧拍攝進行「逃亡記」，因過程許多武打動作，翁家明傷口不斷碰撞滲血，讓王燦、賴慧如很緊張，要他先去看醫生。最後在劇組人員陪同，翁家明到醫院縫合傷口，沒想到看診醫師一看到翁家明，便問他「枯一蘇你要自己縫呢？還是我幫你縫」，讓他笑翻「原來我遇到戲迷了」。

但因為傷口深，翁家明挨了6針麻藥，縫了3針，他事後想起切百香果前朋友提醒「8月份射手座要注意血光事件」，沒想到馬上濺血，讓他驚訝真有莫非定律。

翁家明切百香果不小心劃傷手指。（民視提供）

翁家明拍戲空檔切百香果時誤劃傷手。（民視提供）

翁家明手指劃傷濺血，赴醫院縫合傷口。（民視提供）

翁家明雖受傷但敬業地先跟王燦、賴慧如拍戲。（民視提供）

翁家明手指不小心被劃傷。（民視提供）

(中時 )