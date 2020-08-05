賴姓女騎士全身摔傷，所幸當時後方沒來車，未釀成嚴重追撞。（許家寧翻攝）

警方呼籲行經泰林路，應注意道路天線，小心行駛。（許家寧翻攝）

恐怖！新北市泰山區1名賴姓女騎士（25歲），今早騎車行經從泰林路三段一處轉彎時，突然眼前出現垂落的第四台訊號線，人車當場被繩索絆倒，賴女噴飛狠摔倒地，全身擦挫傷，所幸當時後方沒有來車，未釀成更嚴重追撞車禍。

林口警方指出，賴女今早08時55分，騎乘機車沿著泰林路三段往林口方向，途中行經泰林路三段637號附近時，賴女發現電線垂落在前方，已來不及反應，造成絆倒摔車，賴女飽受驚嚇，所幸經警消送醫治療，僅受輕微擦挫傷。

警方到場處理，發現絆倒賴女機車的電線，確認為第四台業者的訊號線，疑似因不明外力扯落地面，加上掉落位置適逢山路彎道處且路幅狹窄肇禍，警方也在場指揮交通，避免造成二次車禍，現場經業者搶修後，已恢復正常通車。

警方指出，泰林路三段為往來泰山區與林口區的重要道路，因路幅較窄且坡度起伏大、髮夾彎道多，最近適逢午後雷陣雨且帶強風，容易造成電纜線受損，提醒駕駛人提高警覺，也呼籲電纜線業者定期派員檢視，以免造成用路人危險。

行駛車輛應遵守交通規則，切勿逆向、危險超車，更勿超速行駛，尤其這幾天適逢午後雷陣雨且帶較強風勢，相關路邊電纜線等易受影響，因此駕駛人更需提高警覺隨時留意；另外道路周邊設置電纜線業者更應積極定期派員檢視，避免掉落的纜線造成用路人安全。

(中時 )