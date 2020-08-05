「移工入國通報及接續通報」即日起，恢復可親送辦理。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府勞工局先前為防堵新冠肺炎疫情進入職場及家園，公告自今年3月30日起「移工中途解約驗證」增加視訊驗證，「無違反勞工法令證明書」全面改採線上申請、線上發證，「移工入國通報及接續通報」一律採郵寄方式等3項措施；自即日起「移工入國通報及接續通報」恢復可親送辦理，其餘2項措施照舊。

勞工局長吳威志說，原於疫情期間入國通報及接續通報一律採郵寄方式辦理，為讓雇主及委任私立就業服務機構即時通報送件，即日起「移工入國通報及接續通報」恢復可親送辦理，親送洽辦地點為勞工局精密科學園區辦公室(南屯區精科路26號2樓)；而產業類新引進移工申請居家檢疫實地查核案件，因每天約有上百案件量，因此該查核申請案仍維持以郵寄送件。

吳威志指出，「移工中途解約驗證」除當面驗證外，考量疫情期間增加的視訊驗證頗受好評，故視訊驗證仍持續接受預約申請，相關預約及辦理方式可至台中市政府服務e櫃檯(https://bit.ly/30tqIHN )點選「雇主與所聘僱第二類外國人終止聘僱關係驗證預約申請」。

吳威志強調，「無違反勞工法令證明書」仍維持線上申請、線上發證以加快申辦程序，自3月30日實施以來獲得雇主及私立就業服務機構認可，不僅送件審件速度更快捷便利，同時以網路替代馬路，讓服務更便利，雇主或仲介公司可透過「台中市外國人工作管理動態資訊系統」( https://bit.ly/31fBErI ) 申辦。

(中時 )